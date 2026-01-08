#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Спорт

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды

8 қаңтарда Германияның Оберхоф қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күнінде спринт сайысы өтеді.

Ерлер арасында Қазақстан атынан Александр Мухин, Владислав Киреев және Әсет Дүйсенов жарыс жолына шығады. Басталуы – Астана уақытымен сағат 15:30.

Ал әйелдер арасында Дарья Климина, Айша Ракишева және Полина Егорова сынға түседі. Әйелдер спринті Астана уақытымен 18:15-те басталады.

Айдос Қали
