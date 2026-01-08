Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды
Сурет: olympic.kz
8 қаңтарда Германияның Оберхоф қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың алғашқы күнінде спринт сайысы өтеді.
Ерлер арасында Қазақстан атынан Александр Мухин, Владислав Киреев және Әсет Дүйсенов жарыс жолына шығады. Басталуы – Астана уақытымен сағат 15:30.
Ал әйелдер арасында Дарья Климина, Айша Ракишева және Полина Егорова сынға түседі. Әйелдер спринті Астана уақытымен 18:15-те басталады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript