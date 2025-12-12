Биатлоннан екінші Әлем кубогының кезеңі: спринтте ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
12 желтоқсанда Аустрияның Хохфильцен қаласында биатлоннан Әлем кубогының екінші кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы күні ерлер және әйелдер спринті өтеді.
Қазақстан құрамасының атынан жарыс жолына Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Вадим Куралес, Милана Генева, Дарья Климина және Алина Скрипкина шығады.
Сондай-ақ Әлем кубогы аясында із кесу жарыстары мен эстафеталар ұйымдастырылады.
