Спорт

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар жекелей сайыста қалай өнер көрсетті

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар жекелей сайыста қалай өнер көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 14:56 Сурет: olympic.kz
Финляндияның Контиолахти қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күні әйелдер арасында жекелей сайыс өтті. Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының үш спортшысы қатысты.

Милана Генева 83-орын алса, Дарья Климина 84-сатыға жайғасты. Ал Лаура Киныбаева жарысты 93-орынмен аяқтады.

Швециялық Эльвира Эберг жарыста жеңіске жетті. Екінші орынды оның отандасы Ханна Эберг иеленді. Ал қола жүлде словакиялық Паулина Батиста Фиалковаға бұйырды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
17:09, Бүгін
Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтар эстафетада қалай өнер көрсетті
18:31, 16 желтоқсан 2025
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтар эстафетада қалай өнер көрсетті
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды
17:05, 02 желтоқсан 2025
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды
Мәтіндегі қате: