Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар жекелей сайыста қалай өнер көрсетті
Сурет: olympic.kz
Финляндияның Контиолахти қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың алғашқы күні әйелдер арасында жекелей сайыс өтті. Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының үш спортшысы қатысты.
Милана Генева 83-орын алса, Дарья Климина 84-сатыға жайғасты. Ал Лаура Киныбаева жарысты 93-орынмен аяқтады.
Швециялық Эльвира Эберг жарыста жеңіске жетті. Екінші орынды оның отандасы Ханна Эберг иеленді. Ал қола жүлде словакиялық Паулина Батиста Фиалковаға бұйырды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript