#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Спорт

Биатлоннан әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 19:00 Сурет: olympic.kz
12 наурызда Эстонияның Отепя қаласында биатлоннан әлем кубогының кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық турнир аясындағы алғашқы жарыс - ерлер арасындағы спринт болмақ.

Бұл бағдарламада Қазақстан құрамасы сапынан үш спортшы сынға түседі. Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов және Александр Мухин жарыс жолына шығады.

Астана уақытымен 19:15-те басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Көктем дауылымен келе жатыр: Қазақстанның бірнеше өңірінде ескерту жасалды
19:41, Бүгін
Көктем дауылымен келе жатыр: Қазақстанның бірнеше өңірінде ескерту жасалды
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды
17:20, 08 қаңтар 2026
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды
Биатлоннан екінші Әлем кубогының кезеңі: спринтте ел намысын кімдер қорғайды
17:04, 12 желтоқсан 2025
Биатлоннан екінші Әлем кубогының кезеңі: спринтте ел намысын кімдер қорғайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: