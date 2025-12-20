Елена Рыбакина әлемдегі ең жоғары табыс табатын спортшы әйелдердің топ-10-на енді
Forbes беделді басылымы 2025 жылғы ең жоғары табыс табатын спортшы әйелдердің рейтингін жариялады. Бұл тізімде қазақстандық теннисші Елена Рыбакина да бар.
Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы табыс көлемі бойынша әлемнің үшінші ракеткасы Кори Гауффтан айтарлықтай қалып отыр. Гауфф биыл жалпы 33 млн доллар тапқан, оның 8 млн доллары — жүлде қаржысы, ал 25 млн доллары — маркетингтік табыс.
Әлемдегі ең бай спортшы әйелдер тізімінде Рыбакина жапониялық Наоми Осакемен бірге 8-9-орынды бөлісіп отыр. Екеуінің де табысы — 12,5 млн доллар. Еленаның 8,5 млн доллары жүлде ретінде, ал қалған 4 млн доллары қосымша табыстардан, негізінен жарнамадан түскен.
Айта кету керек, 2025 жылғы ең жоғары табыс табатын спортшы әйелдердің жаңартылған топ-10 тізімінде сегіз теннисші және екі гольфшы бар.
Кори Гауффтан бөлек, үздік үштікке Арина Соболенко — 30 млн доллар (15/15) және Ига Швентек — 25,1 млн доллар (10,1/15) кірді.
Сондай-ақ Елена Рыбакинаның соңғы қаржылық жетістігін атап өткен жөн: ол теннис тарихындағы ерлер мен әйелдер арасында ең ірі жүлде қорын ұтып алған спортшы атанды.