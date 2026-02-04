Илон Масктің жаңа компаниясы әлемдегі ең қымбат компанияға айналды
Мәселе мынада, 2 ақпанда Илон Маск SpaceX компаниясының ресми сайтындағы мәлімдемесінде өзінің екі компаниясын – аэроғарыштық SpaceX пен жасанды интеллект саласындағы xAI стартапын біріктіретінін жариялады.
SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026
"Бұл SpaceX пен xAI миссиясындағы жаңа тарау ғана емес, тұтас бір жаңа кітаптың басталуы. Біздің мақсатымыз – ақылды "күнді" ауқымды түрде қалыптастырып, Ғаламды тану және сананың жарығын жұлдыздарға дейін жеткізу", – деп жазды Маск өзіне тән эмоциялық стилімен.
Сарапшылардың есептеуінше, біріктірілген жаңа компанияның нарықтық құны 1,25 триллион доллар деп бағаланып отыр. Бұл көрсеткіш оны жеке компаниялар арасындағы әлемдегі ең қымбат компанияға айналдырады. Масктің айтуынша, жаңа құрылым ғарыштағы деректерді өңдеу орталықтарын (data-center) құру және іске қосуды қолға алады.
"Ғарыштық деректерді өңдеу орталықтарын құру арқылы ашылатын мүмкіндіктер Ай мен Марста тұтас бір өркениетті дамытуға, ал түпкі мақсатта – Ғаламға кеңеюге қаржылай және технологиялық негіз болады", – деп мәлімдеді миллиардер.
