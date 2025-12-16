#Халық заңгері
Әлем

Илон Маск әлемдегі ең бай адам атанды

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 09:31 Фото: TED/Bret Hartman
Илон Маск байлығы 600 миллиард АҚШ долларынан асқан әлемдегі алғашқы адам болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Forbes журналының мәліметінше, оның дәулетінің күрт артуы ғарышты игеру саласында жұмыс істейтін SpaceX компаниясының нарықтық құнының қайта бағалануымен байланысты. Акцияларды сатып алу жөніндегі ұсыныстан кейін компанияның құны тамыз айындағы 400 миллиард доллардан желтоқсанда 800 миллиард долларға дейін өскен.

Осыған байланысты SpaceX компаниясының 42 пайыз үлесіне иелік ететін Масктің жеке байлығы 168 миллиард долларға артып, 677 миллиард долларға жеткен.

"Бұл соманың қаншалықты ауқымды екенін түсіну үшін айтсақ, ол Сингапур, Біріккен Араб Әмірліктері, Аустрия елдерінің жылдық ішкі жалпы өнімімен шамалас және Швецияның көрсеткішіне де жақын", – деп атап өтті басылым сарапшылары.

Ал Қытайдағы тағы бір аса бай кәсіпкер әлеуметтік желілер арқылы болашақ жарын іздеуге кіріскен.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
