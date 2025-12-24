#Халық заңгері
Спорт

Хоккейден жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: Қазақстан әйелдер құрамасы матчтарының кестесі

Хоккейден жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: Қазақстан әйелдер құрамасы матчтарының кестесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 22:59 Сурет: olympic.kz
2026 жылдың 19-24 қаңтары аралығында Стамбулда (Түркия) әйелдер арасында U18 санаты бойынша IIA дивизионындағы әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы бірінші дивизионның В тобына жолдама алу үшін бақ сынайды. Бір жыл бұрын Мария Федоренко шәкірттері бұл турнирде күміс жүлдеге ие болған еді.

Қазақстан құрамасының ойын кестесі:

(Астана уақытымен)

19 қаңтар 2026 жыл, 18:30:Қазақстан – Жаңа Зеландия

20 қаңтар 2026 жыл, 15:00:Қазақстан – Латвия

22 қаңтар 2026 жыл, 22:00:Қазақстан – Түркия

23 қаңтар 2026 жыл, 18:30:Қазақстан – Нидерланд

25 қаңтар 2026 жыл, 18:30:Қазақстан – Оңтүстік Корея

