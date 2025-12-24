Хоккейден жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: Қазақстан әйелдер құрамасы матчтарының кестесі
2026 жылдың 19-24 қаңтары аралығында Стамбулда (Түркия) әйелдер арасында U18 санаты бойынша IIA дивизионындағы әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы бірінші дивизионның В тобына жолдама алу үшін бақ сынайды. Бір жыл бұрын Мария Федоренко шәкірттері бұл турнирде күміс жүлдеге ие болған еді.
Қазақстан құрамасының ойын кестесі:
(Астана уақытымен)
19 қаңтар 2026 жыл, 18:30:Қазақстан – Жаңа Зеландия
20 қаңтар 2026 жыл, 15:00:Қазақстан – Латвия
22 қаңтар 2026 жыл, 22:00:Қазақстан – Түркия
23 қаңтар 2026 жыл, 18:30:Қазақстан – Нидерланд
25 қаңтар 2026 жыл, 18:30:Қазақстан – Оңтүстік Корея
