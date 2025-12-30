Боксшы Аида Абикеева сынған қолымен жеңіске жетті
Қазақстандық боксшы Аида Абикеева ауыр жарақатына қарамастан Азия чемпионатында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл дерек жайлы оның бапкері Ислам Абдраимов 27 желтоқсанда жарық көрген "Кеншілер қаласының қарлығашы" атты деректі фильмде айтты. Аталған фильм қарағандылық спортшының өмірі мен спорттағы жолына арналған.
Бапкердің айтуынша, іріктеу жарыстарына бір апта қалғанда Аиданың қолы сынған. Соған қарамастан, ол рингке шығып, қарсыластарын жеңе білген.
"Жарақаттан толық айығуға бар-жоғы бір ай ғана уақыт болды", – деп еске алады Ислам Абдраимов.
Соған қарамастан, желтоқсан айының ортасында Аида Абикеева Таиландта өткен Азия чемпионатына аттанды. Онда ол 63 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, финалда вьетнамдық Ха Линді жеңді. Осылайша, қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен чемпион атанды.
