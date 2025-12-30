#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Спорт

Боксшы Аида Абикеева сынған қолымен жеңіске жетті

Боксшы Аида Абикеева сынған қолымен жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 11:36 Сурет: Instagram/abikeevaaida
Қазақстандық боксшы Аида Абикеева ауыр жарақатына қарамастан Азия чемпионатында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл дерек жайлы оның бапкері Ислам Абдраимов 27 желтоқсанда жарық көрген "Кеншілер қаласының қарлығашы" атты деректі фильмде айтты. Аталған фильм қарағандылық спортшының өмірі мен спорттағы жолына арналған.

Бапкердің айтуынша, іріктеу жарыстарына бір апта қалғанда Аиданың қолы сынған. Соған қарамастан, ол рингке шығып, қарсыластарын жеңе білген.

"Жарақаттан толық айығуға бар-жоғы бір ай ғана уақыт болды", – деп еске алады Ислам Абдраимов.

Соған қарамастан, желтоқсан айының ортасында Аида Абикеева Таиландта өткен Азия чемпионатына аттанды. Онда ол 63 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, финалда вьетнамдық Ха Линді жеңді. Осылайша, қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен чемпион атанды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Америкада жатыры жоқ әйел екі баланы дүниеге әкелді
14:47, Бүгін
Америкада жатыры жоқ әйел екі баланы дүниеге әкелді
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
23:24, 14 қыркүйек 2025
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
Сұлтан Зәуірбек Ұлыбританияда өткен бокс кешінде жеңіске жетті
09:12, 22 маусым 2024
Сұлтан Зәуірбек Ұлыбританияда өткен бокс кешінде жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: