#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шайбалы хоккейден өз айдынында өткен халықаралық турнирде жеңіске жетті

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шайбалы хоккейден өз айдынында өткен халықаралық турнирде жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 18:22 Сурет: olympic.kz
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шайбалы хоккейден Астанада өткен Eurasia Jastar Cup халықаралық турнирінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешуші матчта отандық команда Ресейдің U16 жасөспірімдер құрамасымен кездесті. Бұған дейін қос команда да Беларусьтің U17 құрамасы мен Ресейдің әйелдер құрамасын екі реттен жеңген болатын. Қазақстандық хоккейшілер Беларусь командасын 3:0 есебімен, ал Ресейдің әйелдер құрамасын 9:4 нәтижесімен ұтты. Ал Ресей құрамасы бұл қарсыластарын тиісінше 2:1 және 10:0 есебімен жеңді.

Ақтық ойында қазақстандықтар алғаш болып есеп ашты. Қарсылас команда таразы басын теңестіргенімен, айдын иелеріне қайтадан алға шығу үшін небәрі 10 секунд жеткілікті болды. Екінші кезеңде Таир Бигаринов есепті 3:1-ге жеткізсе, үшінші кезеңде ол хет-трик жасап, матчтың нүктесін қойды - 4:1.

Осылайша, үш матчтың үшеуінде де жеңіске жеткен Қазақстан құрамасы турнирдің жеңімпазы атанды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дэвис кубогі: Қазақстан – Монако матчында алғашқы ойын күнінен кейін есеп тең
18:43, Бүгін
Дэвис кубогі: Қазақстан – Монако матчында алғашқы ойын күнінен кейін есеп тең
Шайбалы хоккейден Қазақстан қыздар құрамасы екінші рет ірі есеппен жеңіске жетті
11:16, 24 қаңтар 2025
Шайбалы хоккейден Қазақстан қыздар құрамасы екінші рет ірі есеппен жеңіске жетті
Шайбалы хоккейден қазақстандық жасөспірімдер әлем чемпионатында ірі есеппен жеңіске жетті
14:35, 22 қаңтар 2025
Шайбалы хоккейден қазақстандық жасөспірімдер әлем чемпионатында ірі есеппен жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: