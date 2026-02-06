Дэвис кубогі: Қазақстан – Монако матчында алғашқы ойын күнінен кейін есеп тең
Сурет: ktf.kz
Астанада Дэвис кубогінің әлемдік 1-топ плей-офф кезеңі аясында Қазақстан мен Монако құрамалары арасындағы матчтар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ойын күнін Александр Бублик пен Уго Нис арасындағы кездесу ашты. Матч қазақстандық теннисшінің айқын басымдығымен – 6:0, 6:3 есебімен аяқталды.
Одан кейін кортқа Александр Шевченко шықты. Ол қарсылас құраманың көшбасшысы, әлемнің 27-ракеткасы Валантен Вашромен шеберлік байқасты. Бұл жолы жеңіс Валантенге бұйырды, ол 6:0, 6:3 есебімен ұтты.
Еске салайық, ертең, 7 ақпанда, ойын күні жұптық кездесумен басталады: Александр Бублик / Бейбіт Жұқаев жұбы Роман Арнеодо / Уго Нис дуэтіне қарсы ойнайды.
Бұдан кейін тағы екі жекелей матч жоспарланған: Александр Бублик — Валантен Вашро, Александр Шевченко — Уго Нис.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript