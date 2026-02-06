#Халық заңгері
Спорт

Алина Чистякова Қазақстан құрамасына Азия чемпионатындағы алғашқы алтын медальді сыйлады

Алина Чистякова Қазақстан құрамасына Азия чемпионатындағы алғашқы алтын медальді сыйлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 18:52 Сурет: olympic.kz
Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Алина Чистякова Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатқан жабық кешендегі Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз бессайыстан үздік нәтиже көрсетіп, жалпы есепте 4181 ұпай жинады.

Күміс жүлдені қытайлық Сюй Цзяхуань (4091 ұпай) иеленсе, тағы бір Қытай спортшысы У Чжэн 4013 ұпаймен үшінші орынға тұрақтады.

Айта кетейік, бұған дейін қазақстандық Нора Джеруто қола жүлдеге ие болған еді.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жеңілатлет Нора Джеруто Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Евгений Федоров тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
19:40, Бүгін
Евгений Федоров тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
Элина Михина жеңіл атлетикадан Азия чемпионы болды
10:46, 12 ақпан 2023
Элина Михина жеңіл атлетикадан Азия чемпионы болды
Ауыратлет Артем Антропов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
17:15, 14 мамыр 2025
Ауыратлет Артем Антропов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
Соңғы
Танымал
