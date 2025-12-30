#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық семсерлесушілер БАӘ-де өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады

Қазақстандық семсерлесушілер БАӘ-де өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
30.12.2025 19:04
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Фуджейра (БАӘ) қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ірі халықаралық турнирде ел намысын төмендегі спортшылар қорғайды:

  • Эльмир Әлімжанов;
  • Руслан Құрбанов;
  • Никита Жулинский;
  • Александр Федотов;
  • Алексей Касаткин;
  • Кирилл Проходов;
  • Кирилл Павлов;
  • Богдан Лукин;
  • Михаил Кузьмин;
  • Георгий Тинников;
  • Ерлік Сертай;
  • Вадим Шарлаимов;
  • Владислава Андреева;
  • Каролина Фомина;
  • Виктория Кайсарова;
  • Ләззат Кәрімова;
  • София Николайчук;
  • Ульяна Писцова;
  • Наталья Зинякова.

Әлем кубогының кезеңі 2-10 қаңтар аралығында өтеді.

Айдос Қали
