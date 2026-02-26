#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.75
591.96
6.52
Спорт

Қазақстан құрамасы қылыштасудан Италиядағы Әлем кубогы кезеңіне қатысады

Қазақстан құрамасы қылыштасудан Италиядағы Әлем кубогы кезеңіне қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 21:03 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы қылыштасудан Италияның Падуя қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған ірі халықаралық турнирде ел намысын бес спортшы қорғайды. Құрамға Артем Саркисян, Бақдәулет Құралбекұлы, Бексұлтан Әбжал, Жанат Нәбиев, Назарбай Саттархан енді.

Әлем кубогы кезеңі 6-7 наурыз аралығында өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық семсерлесушілер БАӘ-де өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
19:04, 30 желтоқсан 2025
Қазақстандық семсерлесушілер БАӘ-де өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Қазақстандық семсерлесушілер Бахрейнде өтетін жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңіне қатысады
19:50, 14 қаңтар 2025
Қазақстандық семсерлесушілер Бахрейнде өтетін жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Қазақстандық семсерлесушілер Франциядағы Әлем кубогының кезеңіне қатысады
17:51, 23 мамыр 2025
Қазақстандық семсерлесушілер Франциядағы Әлем кубогының кезеңіне қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Российский клуб под руководством легенды казахстанского хоккея проиграл в матче КХЛ
21:27, Бүгін
Российский клуб под руководством легенды казахстанского хоккея проиграл в матче КХЛ
"Бейбарыс" уступил "Торпедо" в матче четвертьфинала чемпионата Казахстана по хоккею
21:05, Бүгін
"Бейбарыс" уступил "Торпедо" в матче четвертьфинала чемпионата Казахстана по хоккею
Клуб КПЛ готовит очередной топ-трансфер: подробности
20:46, Бүгін
Клуб КПЛ готовит очередной топ-трансфер: подробности
Разгромом завершился бой Казахстан - Ирландия на престижном турнире в Болгарии
20:22, Бүгін
Разгромом завершился бой Казахстан - Ирландия на престижном турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: