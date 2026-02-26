Қазақстан құрамасы қылыштасудан Италиядағы Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Қазақстан ерлер құрамасы қылыштасудан Италияның Падуя қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған ірі халықаралық турнирде ел намысын бес спортшы қорғайды. Құрамға Артем Саркисян, Бақдәулет Құралбекұлы, Бексұлтан Әбжал, Жанат Нәбиев, Назарбай Саттархан енді.
Әлем кубогы кезеңі 6-7 наурыз аралығында өтеді.
