#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Елена Рыбакина 2026 жылға арналған ауқымды жоспарын айтты

Елена Рыбакина 2026 жылға арналған ауқымды жоспарын айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.01.2026 11:41 Сурет: instagram/lenarybakina
Қазақстанның ең үздік теннисшісі, 2022 жылғы Уимблдон чемпионы және әлемнің бесінші ракеткасы Елена Рыбакина 2026 жылға қойған мақсаттары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, басты мақсат – "Үлкен дулыға" санатындағы турнирде жеңіске жету.

Рыбакина жоғары ойын деңгейіне қарамастан, өзі үшін негізгі мәселе тұрақтылық болып отырғанын атап өтті. Сонымен бірге теннисші қазіргі таңда физикалық тұрғыда өзін жақсы сезінетінін және алдағы уақытта одан әрі дамуға ниетті екенін жеткізді.

"Барлығы тұрақтылыққа келіп тіреледі. Мен жақсы теннис ойнай алатынымды білемін, бірақ кейде ол жеткілікті болмай қалады. Былтыр да қиындықтар болды. Қазір денсаулығым жақсы екеніне қуаныштымын және бұл уақыттың еншісіндегі мәселе деп есептеймін. Біз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз және қойған мақсаттарыма жетемін деп үміттенемін. "Үлкен дулыға" турнирінде жеңіске жету – басты мақсатым", - деді спортшы.

Australian Open-2026 турнирі қарсаңында Елена Рыбакина жаңа маусымды Брисбенде өтетін WTA турнирінде бастап, алғашқы жарысын сонда өткізуді жоспарлап отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қар, жаңбыр және көктайғақ: синоптиктер 5 қаңтарға арналған ауа райын айтты
14:22, Бүгін
Қар, жаңбыр және көктайғақ: синоптиктер 5 қаңтарға арналған ауа райын айтты
Рыбакина 2026 жылы "Үлкен дулыға" турнирін жеңуі мүмкін
10:45, 02 қаңтар 2026
Рыбакина 2026 жылы "Үлкен дулыға" турнирін жеңуі мүмкін
Елена Рыбакина WTA 500 жарысында өнер көрсетеді
16:19, 01 ақпан 2023
Елена Рыбакина WTA 500 жарысында өнер көрсетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: