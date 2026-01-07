#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
512.83
600.58
6.36
Спорт

Гонконгта семсерлесуден Әлем кубогы кезеңінде ел намысын бір ғана спортшы қорғайды

Гонконгта семсерлесуден Әлем кубогы кезеңінде ел намысын бір ғана спортшы қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 15:05 Сурет: olympic.kz
Гонконгта рапирамен семсерлесуден әйелдер арасындағы Әлем кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарыста Қазақстан құрамасының намысын бір ғана спортшы қорғайды.

Жүлде мен рейтингтік ұпайлар үшін София Актаева сынға түседі.

Айта кетейік, семсерлесуші жыл басында БАӘ-де өткен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде сәтті өнер көрсетіп, күміс жүлдеге ие болған еді.

Гонконгтағы Әлем кубогының кезеңі 9-10 қаңтар аралығында өтеді.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада тректегі велоспорттан Қазақстанның қысқы чемпионаты өтеді
16:13, Бүгін
Астанада тректегі велоспорттан Қазақстанның қысқы чемпионаты өтеді
Семсерлесуден Будапештте өтетін Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
14:46, 19 наурыз 2025
Семсерлесуден Будапештте өтетін Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
Саблямен семсерлесуден Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижелері
18:25, 03 сәуір 2025
Саблямен семсерлесуден Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижелері
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: