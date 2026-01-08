Дмитрий Биволдың көптен күткен жекпе-жегі өтпей қалуы мүмкін
Sportarena.kz дерегінше, көпшілік оның Артур Бетербиевпен жекпе-жекке шығуын күткен.
Бұған дейін Бетербиевтің өзі келесі кездесуінде Дмитрий Биволмен триологияны аяқтағысы келетінін айтқан болатын. Еске салсақ, 2025 жылдың ақпанында олар жекпе-жек өткізіп, Бетербиев жеңіліп қалған болатын. Бұл жолы ол беделін қайта қалпына келтіруді мақсат еткен.
Алайда бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ. Соған қарамастан, Бивол – Бетербиев арасындағы жекпе-жек 2026 жылдың көктемінде өтпеуі мүмкін деген болжам бар. Үшінші рет Бетербиевпен кездесудің орнына, Биволға WBA нұсқасы бойынша ресми үміткер саналатын Майкл Эффертпен жекпе-жек ұйымдастырылуы ықтимал.
