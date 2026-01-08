"Қайрат" құрамасы көшбасшысыз қалуы мүмкін
Legalbet сайтының мәліметінше, спортшы түркиялық команданың бас бапкері Бурак Йылмазбен алдын ала әңгімелесіп үлгерген.
"Газиантеп" алматылықтардың 20 қаңтарда өтетін Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі "Брюггеге" қарсы ойынынан кейін Громыконың трансфері бойынша "Қайратпен" келіссөз жүргізуді жоспарлап отыр.
Валерий Громыко "Қайрат" сапында 2024 жылдың жазынан бері өнер көрсетіп келеді. 2025/26 маусымында жартылай қорғаушы 41 матч өткізіп, 6 гол соғып, 11 нәтижелі пас берген. Transfermarkt порталы 28 жастағы беларусь футболшысының нарықтық құнын 1,5 миллион еуро деп бағалайды.
"Қайрат" құрамында Громыко Қазақстан чемпионы атағын екі рет жеңіп алып, сондай-ақ ел Суперкубогын иеленді.
Бұған дейін беларусь спортшысы өз елінде БАТЭ, Солигорскінің "Шахтері", "Минск" клубтарында ойнаған. Сондай-ақ ол Қазақстанның "Қайсар", Ресейдің Тула қаласындағы "Арсенал" және Мәскеудің "Торпедо" командаларында да доп тепкен.