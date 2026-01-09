Биатлоннан Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті
Сурет: olympic.kz
Оберхоф қаласында (Германия) биатлоннан Әлем кубогы кезеңінің алғашқы жарыс күні аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы спринт сайысына қатысып, төмендегідей нәтиже көрсетті:
Ерлер
- Әсет Дүйсенов - 78-орын;
- Владислав Киреев - 82-орын;
- Александр Мухин - 101-орын.
Әйелдер
- Айша Ракишева - 92-орын;
- Дарья Климина - 93-орын;
- Полина Егорова - 94-орын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript