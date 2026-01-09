#Халық заңгері
Спорт

Биатлоннан Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті

Биатлоннан Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 20:50 Сурет: olympic.kz
Оберхоф қаласында (Германия) биатлоннан Әлем кубогы кезеңінің алғашқы жарыс күні аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы спринт сайысына қатысып, төмендегідей нәтиже көрсетті:

Ерлер

  • Әсет Дүйсенов - 78-орын;
  • Владислав Киреев - 82-орын;
  • Александр Мухин - 101-орын.

Әйелдер

  • Айша Ракишева - 92-орын;
  • Дарья Климина - 93-орын;
  • Полина Егорова - 94-орын.
Айдос Қали
