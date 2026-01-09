Юсуф Ашрапов грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Анталья қаласында күрес түрлерінен ірі халықаралық турнир басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың алғашқы күнінде грек-рим күресінен Қазақстан құрамасы бірнеше жүлдеге қол жеткізді.
72 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Юсуф Ашрапов алтын медаль жеңіп алып, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
Сондай-ақ қазақстандық "классиктердің" қоржынында екі қола жүлде бар. 63 келіде Еркебұлан Ардақов пен 97 келі салмақта Рахат Бержанов үшінші орынға ие болды.
