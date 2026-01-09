#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Юсуф Ашрапов грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алды

Юсуф Ашрапов грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 18:00 Сурет: olympic.kz
Анталья қаласында күрес түрлерінен ірі халықаралық турнир басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күнінде грек-рим күресінен Қазақстан құрамасы бірнеше жүлдеге қол жеткізді.

72 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Юсуф Ашрапов алтын медаль жеңіп алып, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.

Сондай-ақ қазақстандық "классиктердің" қоржынында екі қола жүлде бар. 63 келіде Еркебұлан Ардақов пен 97 келі салмақта Рахат Бержанов үшінші орынға ие болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті
20:50, Бүгін
Биатлоннан Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті
Қазақстан грек-рим күресінен жастар арасындағы Азия чемпионатының алғашқы күнінде алты медаль жеңіп алды
17:07, 19 маусым 2025
Қазақстан грек-рим күресінен жастар арасындағы Азия чемпионатының алғашқы күнінде алты медаль жеңіп алды
Қазақстан ерлер құрамасы грек-рим күресінен Испанияда топ жарды
12:59, 23 сәуір 2023
Қазақстан ерлер құрамасы грек-рим күресінен Испанияда топ жарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: