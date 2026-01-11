#Халық заңгері
Спорт

Бублик биылғы алғашқы титулын жеңіп, үздік 10 теннисшінің қатарына енді

Бублик биылғы алғашқы титулын жеңіп, үздік 10 теннисшінің қатарына енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 14:18 Сурет: instagram.com/atptour
Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Гонконгта өткен турнирдің чемпионы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалда Бублик италиялық теннисші, әлемнің 7-ракеткасы Лоренцо Музеттимен кездесіп, екі сетте жеңіске жетті — 7:6, 6:3.

Осылайша, Александр турнир титулын иеленіп қана қоймай, тарихи жетістікке қол жеткізді: жаңартылған ATP рейтингінде ол үздік ондыққа (топ-10) енеді.

Бұған дейін қазақстандық теннисшілердің ешқайсысы ерлер арасындағы жекелей сында мұндай нәтижеге жетпеген.

Еске салайық, Гонконгтағы турнир барысында Александр Бублик нидерландиялық Ботик ван де Зандсхулпты (75-орын), қытайлық Шан Цзюнчэнді (406-орын) және АҚШ өкілі Маркос Гиронды (64-орын) жеңген еді.

Айдос Қали
