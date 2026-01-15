Алматылық неше спортшы қысқы Олимпиада ойындарына жолдама ұтып алды
Сурет: olympic.kz
2026 жылы Алматы спортшылары ең үлкен халықаралық жарыстарға, соның ішінде XXV Қысқы Олимпиада ойындары мен Жазғы Азия ойындарына дайындықты бастап кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірлік коммуникациялар қызметінде Алматы спорт басқармасының басшысы Дархан Нұрханұлы осылай деді.
"Алматыда қазір 6-22 ақпан аралығында Италияда өтетін Қысқы Олимпиада ойындарына қатысуға 6 лицензия бар", - дейді қала басқарма басшысы.
Лицензия иеленген спортшылар қатарында:
- Михаил Шайдоров (мәнерлеп сырғанау),
- Евгений Кошкин (коньки спорты),
- Александра Скороходова мен Ростислав Хохлов (тау шаңғысы спорты) бар.
Сонымен қатар шаңғымен трамплиннен секіруден Илья Мизерных пен Данил Васильев тағы 6 лицензияға үміткер. Ресми растау 22 қаңтарда шығады.
19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияда (Айти префектурасы, Нагоя қаласы) Жазғы Азия ойындары өтпек.
"Қазіргі таңда Қазақстан ұлттық құрамасы жеке оқу-жаттығу жоспарлары бойынша дайындық жүргізіп жатыр. Алматы қаласынан 23 спорт түрі бойынша 79 спортшы қатысатыны жоспарланып отыр", - дейді спикер.
Оқу-жаттығу жағы Еуропа, Азия елдері мен АҚШ-та өтіп жатыр.
Команданың басты мақсаты – алдыңғы Азия ойындарындағы нәтижеден де асып түсу. Бұл жарыстарға қатысу спортшылар үшін 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Жазғы Олимпиада ойындарына дайындықтың маңызды кезеңі болып, қажетті халықаралық тәжірибе жинауға мүмкіндік береді.
"Спортшыларымыздың дайындығын жоғары деңгейде ұстап, халықаралық аренадағы позицияларымызды нығайту сияқты біздің алдымызда үлкен міндет тұр", - деп түйіндеді Алматы спорт басқармасының басшысы.
