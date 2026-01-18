Матвей Пономарев Дубайдағы турнирдің чемпионы атанды
БАӘ-нің Дубай қаласында Ten-Pro Global Junior Tour сериясындағы халықаралық жасөспірімдер турнирі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жарысқа АҚШ, Жапония, Франция және өзге де елдерден 42 спортшы қатысты.
Финалдық матчта қазақстандық теннисші Матвей Пономарев сенімді ойын көрсетіп, Мысыр өкілі Мохаммед Басарды 6:0, 6:2 есебімен жеңді.
Бұл жеңіс Матвейдің басты мақсаты — ITF Juniors әлемдік рейтингінің үздік 100 теннисшісінің қатарына ену жолындағы маңызды қадам болды. Ол бұл межеге жүйелі әрі сенімді түрде жақындап келеді.
Еске салайық, бұған дейін Александр Бублик Australian Open-2026 турнирін сәтті бастағанын хабарлаған едік.
