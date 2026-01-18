#Халық заңгері
Спорт

Матвей Пономарев Дубайдағы турнирдің чемпионы атанды

Матвей Пономарев Дубайдағы турнирдің чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.01.2026 19:06 Сурет: ktf.kz
БАӘ-нің Дубай қаласында Ten-Pro Global Junior Tour сериясындағы халықаралық жасөспірімдер турнирі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жарысқа АҚШ, Жапония, Франция және өзге де елдерден 42 спортшы қатысты.

Финалдық матчта қазақстандық теннисші Матвей Пономарев сенімді ойын көрсетіп, Мысыр өкілі Мохаммед Басарды 6:0, 6:2 есебімен жеңді.

Бұл жеңіс Матвейдің басты мақсаты — ITF Juniors әлемдік рейтингінің үздік 100 теннисшісінің қатарына ену жолындағы маңызды қадам болды. Ол бұл межеге жүйелі әрі сенімді түрде жақындап келеді.

Еске салайық, бұған дейін Александр Бублик Australian Open-2026 турнирін сәтті бастағанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
