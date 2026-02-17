#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді сәтті бастады

Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді сәтті бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 21:11 Сурет: ktf.kz
БАӘ-нің Дубай қаласында WTA 1000 санатындағы әйелдер турнирі басталды. Бұл жарыста Қазақстанның үздік теннисшісі Елена Рыбакина бірінші нөмірмен ойнап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемнің үшінші ракеткасы екінші айналымда Аустралия өкілі Кимберли Бирреллмен (WTA рейтингінде №94) кездесті.

27 жастағы қарсыласы қазақстандыққа қарсы ештеңе істей алмады. Матч екі сетте 1:6, 2:6 есебімен аяқталды.

Рыбакина небәрі бір сағат уақытта жеңіске жетіп, жекелей сындағы үшінші айналымға жолдама алды.

Келесі кезеңде Елена Рыбакина хорватиялық теннисші Антония Рузичпен (WTA №67) шеберлік байқасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді жеңіспен бастады
17:05, 18 ақпан 2025
Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді жеңіспен бастады
Рыбакина Дохадағы турнирді сәтті бастады
22:02, 10 ақпан 2026
Рыбакина Дохадағы турнирді сәтті бастады
Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады
22:07, 08 қазан 2025
Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: