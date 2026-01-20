#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Спорт

Қазақстандық жасөспірімдер ресейлік және беларусьтік спортшылармен хоккей ойнайды

Қазақстандық жасөспірімдер ресейлік және беларусьтік спортшылармен хоккей ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 10:16 Сурет: pexels
2026 жылғы 2–5 ақпан аралығында Астанада Eurasia Jastar Cup халықаралық жасөспірімдер турнирі өтеді. Қазақстанның жасөспірімдер құрамасының қарсыластары 18 жасқа дейінгі Беларусь құрамасы, 16 жасқа дейінгі Ресей құрамасы, сондай-ақ Ресейдің қыздар құрамасы болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚХФ баспасөз қызметінің мәліметінше, барлық матчтар "Барыс Арена" мұз айдынының Б блогында өтеді, кіру тегін.

Eurasia Jastar Cup матчтарының кестесі (Астана уақыты бойынша):

2026 жылғы 2 ақпан:

  • 15:00 – Ресей U16 – Ресей қыз.
  • 19:00 – Қазақстан U18 – Беларусь U18

2026 жылғы 3 ақпан:

  • 15:00 – Беларусь U18 – Ресей U16
  • 19:00 – Қазақстан U18 – Ресей қыз.

2026 жылғы 4 ақпан, 3х3 турнирі:

  • 13:00 – Қазақстан U18 – Ресей қыз.
  • 13:50 – Ресей U16 – Беларусь U18
  • 14:40 – 3-орынды анықтайтын матч
  • 15:30 – Финал

2026 жылғы 5 ақпан:

  • 15:00 – Беларусь U18 – Ресей қыз.
  • 19:00 – Қазақстан U18 – Ресей U16

Бұған дейін Милан-2026 қысқы Олимпиадасына қатысатын Қазақстан командасының толық құрамы белгілі болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық хоккейшілер жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жеңіске жетті
09:28, 02 ақпан 2023
Қазақстандық хоккейшілер жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жеңіске жетті
Parimatch халықаралық турнирде Қазақстан құрамасына қолдау көрсетуге шақырады
10:00, 03 ақпан 2023
Parimatch халықаралық турнирде Қазақстан құрамасына қолдау көрсетуге шақырады
Қазақстанның хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын кеңейтілген құрамы жарияланды
22:45, 26 желтоқсан 2025
Қазақстанның хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын кеңейтілген құрамы жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: