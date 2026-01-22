Қазақстандық семсерлесушілер Қатарда өтетін Гран-приде бақ сынайды
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Қатардың Доха қаласында өтетін Гран-при сериясындағы турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз ерлер және әйелдер арасындағы сайыста өнер көрсетеді.
Құрама сапына Руслан Курбанов, Эльмир Әлімжанов, Александр Федотов, Кирилл Проходов, Кирилл Павлов, Богдан Лукин, Михаил Кузьмин, Ерлік Сертай, Вадим Шарлаимов, Георгий Тинников, Никита Жулинский, Владислава Андреева, Каролина Фомина, София Николайчук және Наталья Зинякова енді.
Дохадағы Гран-при турнирі 23-25 қаңтар аралығында өтеді.
