#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Спорт

Килиан Мбаппе Еуропадағы ең мықты шабуылшы деп танылды

Килиан Мбаппе, Еуропа, рейтинг, гол соғу сәтін тудыру, футбол, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 18:46 Сурет: Instagram/ReaLmadrid
Мадрид "Реалының" шабуылшысы Килиан Мбаппе осы маусымның жетекші еуропалық чемпионаттарының ойыншылары арасында гол соғу жағдайларын туындату жағынан көш бастап тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Корольдік клубтың бас мергені маусым басталғаннан бері 50 гол соғу сәтін туындатып, осы көрсеткіші бойынша Еуропаның ТОП- 5 лигасының көшбасында  тұр.

Осы рейтингтің жүлделі үштігін Мбаппемен қатар "Аталантаның" жартылай қорғаушысы Шарль де Кетеларе (44) және "Баварияның" сұрмергені Майкл Олисе (43) құрайды.

Одан соң 42 гол соғу сәтін тудыру рейтингісінде Ламин Ямал ("Барселона") және Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") тұр.

Бұл тізімдегі екі ойыншы 1,5 ай бұрын әлемдегі ең қымбат футболшылар рейтингінде бірінші орында болғанын атай кеткен жөн.

Мбаппе мен Ямалдың нарықтағы құны қазір 200 миллион евро болады.

Бұған дейін Мбаппе "Реалға" жеңіс сыйлап, өз жетістігін Роналдудың стилінде атап өткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Килиан Мбаппе 700 миллион еуро жалақысынан бас тартты
14:25, 27 шілде 2023
Килиан Мбаппе 700 миллион еуро жалақысынан бас тартты
Лионель Месси мен Килиан Мбаппе жаңа рекордқа қол жеткізді
10:10, 05 наурыз 2023
Лионель Месси мен Килиан Мбаппе жаңа рекордқа қол жеткізді
Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
09:27, 03 қазан 2025
Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: