Спорт

Семсерлесуден Қатардағы Гран-при кезеңі: қазақстандық спортшылардың нәтижесі жарияланды

Семсерлесу, Қатар, Гран-при кезеңі , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 21:29 Сурет: olympic.kz
Доха қаласында (Қатар) семсерлесуден Гран-при сериясының кезеңі аяқталды. Аталған жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыздың нәтижесі көңіл көншітерліктей емес, деп хабарлайды ҚР ҰОК.

Атап айтқанда:

  • Руслан Курбанов - 35-орын
  • Кирилл Павлов - 38-орын
  • Кирилл Проходов - 46-орын
  • Ерлік Сертай - 51-орын
  • Вадим Шарлаимов - 84-орын
  • Никита Жулинский - 94-орын
  • Эльмир Әлімжанов - 103-орын
  • Георгий Тинников - 119-орын
  • Богдан Лукин - 133-орын
  • Александр Федотов - 153-орын
  • Михаил Кузьмин - 173-орын
  • София Николайчук - 84-орын
  • Каролина Фомина - 133-орын
  • Владислава Андреева - 145-орын
  • Наталья Зинякова - 164-орын.

Бұған дейін спорт министрі Қазақстан құрамасының олимпиадалық киіміне қатысты айтылған сын-пікірге жауап берген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
