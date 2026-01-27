Семсерлесуден Қатардағы Гран-при кезеңі: қазақстандық спортшылардың нәтижесі жарияланды
Сурет: olympic.kz
Доха қаласында (Қатар) семсерлесуден Гран-при сериясының кезеңі аяқталды. Аталған жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыздың нәтижесі көңіл көншітерліктей емес, деп хабарлайды ҚР ҰОК.
Атап айтқанда:
- Руслан Курбанов - 35-орын
- Кирилл Павлов - 38-орын
- Кирилл Проходов - 46-орын
- Ерлік Сертай - 51-орын
- Вадим Шарлаимов - 84-орын
- Никита Жулинский - 94-орын
- Эльмир Әлімжанов - 103-орын
- Георгий Тинников - 119-орын
- Богдан Лукин - 133-орын
- Александр Федотов - 153-орын
- Михаил Кузьмин - 173-орын
- София Николайчук - 84-орын
- Каролина Фомина - 133-орын
- Владислава Андреева - 145-орын
- Наталья Зинякова - 164-орын.
Бұған дейін спорт министрі Қазақстан құрамасының олимпиадалық киіміне қатысты айтылған сын-пікірге жауап берген болатын.
