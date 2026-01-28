Қазақстандық балуандар Хорватиядағы рейтингтік турнирге қатысады
Қазақстан құрамасы жарысқа күрестің барлық түрі бойынша қатысады. Төменде ұлттық құрама тізімі көрсетілген.
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Ерсын Абыйр, Нұрзат Қабдырахимов, Арсен Жұма
60 келіге дейін: Аманғали Бекболатов, Ғалым Қабдунасаров, Ербол Камалиев
63 келіге дейін: Айдос Сұлтанғали, Дастан Зарлыханов, Сайфулла Құрман
67 келіге дейін: Ержет Жарлықасын, Мейіржан Шермаханбет
72 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Данияр Каленов, Николай Хапко
77 келіге дейін: Мерей Маулетқанов, Тамерлан Шадукаев
82 келіге дейін: Демеу Жадраев, Омар Сатаев, Ибрагим Магомадов
87 келіге дейін: Ислам Евлоев, Нұрсұлтан Тұрсынов, Мақсат Сайлау
97 келіге дейін: Юсуф Мациев, Нұрасыл Аманәлі
130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Олжас Сырлыбай
Еркін күрес
97 келіге дейін: Камиль Куруглиев
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Зейнеп Баянова
57 келіге дейін: Нилуфар Раимова
62 келіге дейін: Ирина Кузнецова
76 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева
Айта кетейік, турнир 4-8 ақпан аралығында өтеді.