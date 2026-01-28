#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Қоғам

Ресей мен Украина арасындағы жаңа кездесу күні Абу-Дабиде белгіленді

Ресей мен Украина арасындағы жаңа кездесу күні Абу-Дабиде белгіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 19:50 Сурет: pixabay
Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей мен Украина арасындағы Абу-Дабиде өтетін келесі келіссөздердің 1 ақпанда жалғасатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС мәліметінше, бұл кездесу көрші мемлекеттермен бірге АҚШ делегациясының қатысуымен өтеді. ￼

"Иә, 1 ақпан деп жоспарланып отыр. Әзірше осы күнге бағыт ұстап отырмыз", – деді Песков. ￼

Еске салайық, қаңтардың 23-24-і күндері Абу-Дабиде Ресей, АҚШ және Украина делегациялары екі күн бойы келіссөз жүргізген. Тараптар буферлік аймақтар, бақылау механизмдері және ықтимал бейбіт келісімнің басқа да тармақтарын қарастырған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Абу-Дабида АҚШ, Ресей және Украина өкілдерінің үшжақты форматтағы алғашқы кездесуі өтті
09:37, 24 қаңтар 2026
Абу-Дабида АҚШ, Ресей және Украина өкілдерінің үшжақты форматтағы алғашқы кездесуі өтті
Кремль Зеленскийдің Путинмен Қазақстанда кездесу ұсынысына жауап берді
15:14, 24 қыркүйек 2025
Кремль Зеленскийдің Путинмен Қазақстанда кездесу ұсынысына жауап берді
Ыстамбұлда Ресей мен Украина келіссөздерінің екінші раунды өтті
20:53, 02 маусым 2025
Ыстамбұлда Ресей мен Украина келіссөздерінің екінші раунды өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: