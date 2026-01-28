Ресей мен Украина арасындағы жаңа кездесу күні Абу-Дабиде белгіленді
Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей мен Украина арасындағы Абу-Дабиде өтетін келесі келіссөздердің 1 ақпанда жалғасатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТАСС мәліметінше, бұл кездесу көрші мемлекеттермен бірге АҚШ делегациясының қатысуымен өтеді. ￼
"Иә, 1 ақпан деп жоспарланып отыр. Әзірше осы күнге бағыт ұстап отырмыз", – деді Песков. ￼
Еске салайық, қаңтардың 23-24-і күндері Абу-Дабиде Ресей, АҚШ және Украина делегациялары екі күн бойы келіссөз жүргізген. Тараптар буферлік аймақтар, бақылау механизмдері және ықтимал бейбіт келісімнің басқа да тармақтарын қарастырған.
