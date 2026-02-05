Ресей мен АҚШ арасындағы ядролық қаруды шектеу жөніндегі негізгі келісімнің мерзімі аяқталды
Lenta.ru жазуынша, АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі Ресеймен келісімге келуге формалды түрде қызығушылық танытқанымен, бұл бағытта нақты қадамдар жасамаған.
Қару-жарақты бақылау қауымдастығының (ACA) атқарушы директоры Дэрил Кимбаллдың пікірінше, енді Ресей мен АҚШ арасында "жаңа қарулану жарысының кезеңі басталуы мүмкін".
"Алда бізді белгісіз жол күтіп тұр. Егер Ресей мен АҚШ жақын арада қандай да бір ортақ түсіністікке келе алмаса, олар алыс қашықтықтағы зымырандар мен бомбалаушы ұшақтардағы ядролық оқтұмсықтардың санын арттыруы әбден мүмкін", – деді сарапшы.
Оның айтуынша, бұл соңғы 35 жылдағы алғашқы ауқымды қару-жарақ өсімі болмақ.
Сондай-ақ, ол Вашингтонның қазірдің өзінде Мәскеу мен Пекинді тежеуге жеткілікті жойқын ядролық әлеуеті бар екенін айтты. Кимбалл СНВ-III келісімінің мерзімі аяқталғанына қарамастан, Ресей мен АҚШ қару-жарақты бақылау саласында әлі де ымыраға келе алатынын жоққа шығармады.
