Әлем

АҚШ Ресейге қарсы жаңа санкциялар дайындады

АҚШ Ресейге қарсы жаңа санкциялар дайындады
05.02.2026 10:57
Шетелдік БАҚ АҚШ Ресейге қарсы жаңа санкциялар пакетін әзірлеп қойғанын жазуда. Алайда олардың қашан енгізілетіні белгісіз, деп хабарлайды Zakon.kz.

РБК деректеріне сүйенсек, Вашингтон Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс бойынша бейбіт келісім қабылданбаған жағдайда, Ресейдің энергетика саласына қысымды күшейтуді жоспарлаған. Ал Ресей билігі бұл санкцияларды заңсыз деп санайды.

Қарастырылып жатқан шаралардың ішінде АҚШ "көлеңкелі флотқа" тиесілі деп есептейтін және теңіз арқылы мұнай тасымалдауда пайдаланылатын кемелерге қарсы санкциялар енгізу нұсқалары бар.

Сондай-ақ бұл операцияларға көмектесіп жүрген трейдерлерге де санкция салынуы мүмкін.

Politico басылымының жазуынша, Еуроодақ та Ресейге қарсы кезекті, 20-шы санкциялар пакетін дайындап қойған. Оның қабылдануы әзірге кешеуілдеп тұр, бірақ Еурокомиссия оны "кез келген күні" бекітуі мүмкін.

Басылым дереккөздерінің айтуынша, санкциялар 24 ақпанға дейін жариялануы ықтимал.

Жаңа санкциялар пакеті аясында ЕО Ресейден кейбір металдардың, атап айтқанда иридий, родий, платина және мыс импортына шектеу қоюы мүмкін.

Алайда Politico-ның дереккөздері бұл ақпаратты ресми түрде растаудан бас тартты. Ал Еуроодақтың Ресейге қарсы соңғы, 19-шы санкциялар пакеті өткен жылдың 23 қазанында енгізілген.

Бұған дейін Венецияда әйгілі карнавал басталғанын жазғанбыз.

