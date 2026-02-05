АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер өтпей қалуы мүмкін
Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ пен Иран арасындағы ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздер 6 ақпанға жоспарланғанымен, олардың өтпей қалуы бек мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lenta.ru Axios басылымының жазуынша, бұған америкалық тараптың кездесуді Оманға көшіру туралы талаппен келіспеуі себеп болған.
"Біз оларға: не осы нұсқа, не мүлде болмайды дедік. Олар: "Жарайды, онда мүлде болмайды" деп жауап берді", – деп мәлімдеген АҚШ әкімшілігіндегі дереккөздер.
АҚШ-тың ресми өкілі егер Иран келіссөздердің бастапқы форматына қайта оралса, кездесулер осы немесе келесі аптада өтуі мүмкін екенін атап өтті.
Бұған дейін АҚШ-тың Ресейге қарсы жаңа санкциялар дайындағанын жазғанбыз.
