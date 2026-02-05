#Халық заңгері
Әлем

АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер өтпей қалуы мүмкін

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 12:46 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ пен Иран арасындағы ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздер 6 ақпанға жоспарланғанымен, олардың өтпей қалуы бек мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lenta.ru Axios басылымының жазуынша, бұған америкалық тараптың кездесуді Оманға көшіру туралы талаппен келіспеуі себеп болған.

"Біз оларға: не осы нұсқа, не мүлде болмайды дедік. Олар: "Жарайды, онда мүлде болмайды" деп жауап берді", – деп мәлімдеген АҚШ әкімшілігіндегі дереккөздер.

АҚШ-тың ресми өкілі егер Иран келіссөздердің бастапқы форматына қайта оралса, кездесулер осы немесе келесі аптада өтуі мүмкін екенін атап өтті.

Бұған дейін АҚШ-тың Ресейге қарсы жаңа санкциялар дайындағанын жазғанбыз.

