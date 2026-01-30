#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық дзюдошы допинг дауына ілігіп, жарыстардан шеттетілді

Қазақстандық дзюдошы допинг дауына ілігіп, жарыстардан шеттетілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 22:50 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошы Ержан Еренқайыпов (66 келі) халықаралық жарыстардан шеттетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық дзюдо федерациясының (IJF) мәліметінше, Ержан Еренқайыпов 2023 жылы Азия кубогының ашық турнирінде топ жарған.

Кейінгі қатысқан халықаралық жарыстардың бәрінде жеңіліске ұшыраған қазақстандық балуан сәтсіз сериясын тоқтатып, Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдеге қол жеткізген.

Аталған жайсыз оқиғаға қатысты отандасымыздың аты-жөні IJF рейтингідегі тізімнен алынды.

Айта кетейік, Еренқайыповтың допинг дауына ілігуі Қазақстан дзюдо федерациясының халықаралық аренадағы беделіне кесірін тигізуі мүмкін.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық теннисші допинг үшін 2028 жылға дейін жарыстардан шеттетілді
11:10, 20 тамыз 2025
Қазақстандық теннисші допинг үшін 2028 жылға дейін жарыстардан шеттетілді
"Бозбаланы зорлаған". Оңтүстік Кореяда мәнерлеп сырғанушы қыз жарыстардан шеттетілді
14:36, 22 маусым 2024
"Бозбаланы зорлаған". Оңтүстік Кореяда мәнерлеп сырғанушы қыз жарыстардан шеттетілді
Дзюдошы Ғұсман Қырғызбаев Олимпиаданы жеңіспен бастады
14:08, 28 шілде 2024
Дзюдошы Ғұсман Қырғызбаев Олимпиаданы жеңіспен бастады
