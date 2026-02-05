#Халық заңгері
Спорт

Рината Сұлтанова тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

Рината Сұлтанова тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 17:04 Сурет: olympic.kz
Тасжолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Рината Сұлтанова Азия чемпионатында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатыр.

Отандасымыз 20 шақырымдық жекелей сайыста топ жарды.

Екінші орынды Гонконг өкілі И Уин Леунг иеленсе, қола жүлде Қытай спортшысы Хао Чжанға бұйырды.

