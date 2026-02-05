Рината Сұлтанова тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
Тасжолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Рината Сұлтанова Азия чемпионатында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатыр.
Отандасымыз 20 шақырымдық жекелей сайыста топ жарды.
Екінші орынды Гонконг өкілі И Уин Леунг иеленсе, қола жүлде Қытай спортшысы Хао Чжанға бұйырды.
