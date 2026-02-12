#Халық заңгері
Спорт

Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының бас бапкері тағайындалды

Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының бас бапкері тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 17:07 Сурет: olympic.kz
Күрес федерациясының баспасөз қызметі Қазақстан әйелдер құрамасының жаңа бас бапкерінің есімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметке сәйкес, бұл қызметке Нұрсұлтан Теміров тағайындалды.

Ол 2014 жылы жаттықтырушы мансабын бастаған. Әр жылдары жасөспірімдер және жастар құрамасының, сонымен қатар, ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы қызметін атқарған. Үш жыл бойы әйелдер күресінен мемлекеттік жаттықтырушы болып еңбек етті.

Сондай-ақ әлем чемпионатының 4 дүркін жүлдегері Жәмилә Бақбергенова және тағы басқа балуандарды тәрбиелеген.

Айта кетейік, бұған дейін әйелдер құрамасының бас бапкері қызметін Қайрат Сағадиев атқарған еді.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Мұхаммед Әбделсаламды І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
18:04, Бүгін
Тоқаев Мұхаммед Әбделсаламды І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Таеквондодан Қазақстан құрамасының бас бапкері тағайындалды
11:46, 18 қаңтар 2025
Таеквондодан Қазақстан құрамасының бас бапкері тағайындалды
Қайрат Сатжанов бокстан Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері болып тағайындалды
18:22, 16 тамыз 2024
Қайрат Сатжанов бокстан Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері болып тағайындалды
