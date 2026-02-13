УЕФА-ның жаңа президенті Қазақстанда сайланады
Sportarena.kz жазуынша, бұл шешім Бельгия астанасы Брюссельде өткен мерейтойлық 50-ші Конгресте жарияланған. Жиын жұмысына Қазақстан футбол федерациясының бас хатшысы Давид Лория қатысты.
УЕФА Конгресі – еуропалық футболдың жоғары басқарушы органы. Ол жыл сайын 55 ұлттық қауымдастықтың өкілдерін біріктіреді.
Конгресс аясында Еуропадағы футболдың стратегиялық дамуын айқындайтын негізгі шешімдер қабылданып, қаржылық және ұйымдастырушылық мәселелер бекітіледі, халықаралық жарыстарды өткізуге қатысты мәселелер қаралады, сондай-ақ УЕФА-ның басшылық органдары сайланады.
51-ші Конгресс сайлау форматында өтеді. Оның барысында УЕФА президенті және ұйымның Атқару комитетінің мүшелері сайланады. Осылайша, алдағы жылдардағы еуропалық футболдың даму бағытын айқындайтын маңызды шешімдер дәл Қазақстанда қабылданбақ.
Конгресті өткізу құқығы УЕФА-ға мүше елдерге футболды дамытуға қосқан үлесі мен сенім белгісі ретінде беріледі. Іс-шараны ұйымдастыру және өткізу шығындарын УЕФА өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.
