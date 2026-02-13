#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

УЕФА-ның жаңа президенті Қазақстанда сайланады

УЕФА-ның жаңа президенті Қазақстанда сайланады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 12:48 Сурет: Instagram/uefa
Еуропалық футбол қауымдастықтарының одағы 51-ші Конгресс 2027 жылғы 4 наурызда Астанада өтетінін ресми түрде мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz

Sportarena.kz жазуынша, бұл шешім Бельгия астанасы Брюссельде өткен мерейтойлық 50-ші Конгресте жарияланған. Жиын жұмысына Қазақстан футбол федерациясының бас хатшысы Давид Лория қатысты.

УЕФА Конгресі – еуропалық футболдың жоғары басқарушы органы. Ол жыл сайын 55 ұлттық қауымдастықтың өкілдерін біріктіреді.


Конгресс аясында Еуропадағы футболдың стратегиялық дамуын айқындайтын негізгі шешімдер қабылданып, қаржылық және ұйымдастырушылық мәселелер бекітіледі, халықаралық жарыстарды өткізуге қатысты мәселелер қаралады, сондай-ақ УЕФА-ның басшылық органдары сайланады.

51-ші Конгресс сайлау форматында өтеді. Оның барысында УЕФА президенті және ұйымның Атқару комитетінің мүшелері сайланады. Осылайша, алдағы жылдардағы еуропалық футболдың даму бағытын айқындайтын маңызды шешімдер дәл Қазақстанда қабылданбақ.

Конгресті өткізу құқығы УЕФА-ға мүше елдерге футболды дамытуға қосқан үлесі мен сенім белгісі ретінде беріледі. Іс-шараны ұйымдастыру және өткізу шығындарын УЕФА өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.

Бұған дейін қазақстандық конькимен жүгіруші 2026 жылғы Олимпиада ойындарында екінші мәрте үздік ондыққа енгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
УЕФА рейтингті жаңартты: Қазақстан командалары нешінші орынға тұрақтады
09:57, 13 шілде 2024
УЕФА рейтингті жаңартты: Қазақстан командалары нешінші орынға тұрақтады
УЕФА футболдан Еуро-2024 чемпионатының ресми добын баршаға таныстырды
21:55, 15 қараша 2023
УЕФА футболдан Еуро-2024 чемпионатының ресми добын баршаға таныстырды
УЕФА "Қайрат" үшін Чемпиондар лигасында жаңа үлгідегі доптар дайындады
19:03, 27 тамыз 2025
УЕФА "Қайрат" үшін Чемпиондар лигасында жаңа үлгідегі доптар дайындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: