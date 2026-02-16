#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

Елена Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы атануы мүмкін

Елена Рыбакина Дубайда әлемнің екінші ракеткасы атануға мүмкіндік алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 16:55 Сурет: Instagram/LenaRybakina
Дубайда әйелдер арасындағы беделді WTA 1000 Dubai Tennis Championships турнирі басталды. Әлемнің үздік теннисшілері қатысып жатқан жарыста Қазақстанның көшбасшысы Елена Рыбакина да өнер көрсетеді. Ұйымдастырушылар қазақстандық спортшыны мықтылардың тізбесіне қосқан, деп хабарлайды Zakon.kz

WTA 1000 Dubai Tennis Championships турниріне әлемдік рейтингтің алғашқы екі сатысында тұрған теннисшілер – Арина Соболенко мен Ига Швёнтек қатыспайды. Қазіргі бірінші ракетка саналатын Соболенконың көшбасшылығына әзірге қауіп жоқ. Ал Швёнтек осы аптада әлемнің екінші ракеткасы атағынан айырылып қалуы мүмкін.

Жаңартылған рейтингте Ига Швёнтек пен Елена Рыбакина арасындағы айырмашылық небәрі 280 ұпайды құрайды.

Егер Дубай корттарында сәтті өнер көрсетсе, қазақстандық теннисші бірнеше күн ішінде польшалық спортшыны басып озып, әлемдік рейтингтің екінші сатысына көтерілуі мүмкін. Бұл – Рыбакинаның кәсіби мансабындағы ең жоғары көрсеткіш болмақ.

Рыбакина мықтылар тізбесінде болғандықтан, алғашқы айналымға қатыспайды. Келесі кезеңде ол әлемдік рейтингте 94-орында тұрған аустралиялық Кимберли Бирреллпен кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің үшінші ракеткасы атанды
10:18, 12 маусым 2023
Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің үшінші ракеткасы атанды
Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді жеңіспен бастады
17:05, 18 ақпан 2025
Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді жеңіспен бастады
Елена Рыбакина әйелдер арасында әлемнің алтыншы ракеткасы атанды
09:27, 25 сәуір 2023
Елена Рыбакина әйелдер арасында әлемнің алтыншы ракеткасы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Бүгін
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
20:48, Бүгін
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
20:19, Бүгін
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
19:54, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: