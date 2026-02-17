Қысқы Олимпиада: Абзал Әжғалиев пен Денис Никишаның ширек финалдағы қарсыластары кім
Сурет: olympic.kz
Шорт-тректен ерлер арасындағы 500 метр жарыста Ұлттық құрама спортшылары Абзал Әжғалиев пен Денис Никиша іріктеуден ширек финалға өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ширек финал мен жүлде жолындағы сайыс 18-інен 19 ақпанға ауған түні өтеді.
Назарыңызға олардың тобында жүгіретін атлеттерді ұсынамыз.
Сурет: Спортты дамыту дирекциясы
Сурет: Спортты дамыту дирекциясы
Барлығы 4 топ. Айта кетейік, жартылай финалға әр топтан 1-2-орын алған шорт-трек шебері тікелей жолдама алады. Сонымен қатар кейін мәреге 3-болып жеткен 2 спортшы үздік уақыт көрсеткіші бойынша 1/2 финалға өтеді.
Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларындағы қысқы Олимпиада 22 ақпанда мәресіне жетеді. Елімізде жарыстарды Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly және "Хабар" арнасы тікелей эфирде көрсетіп жатыр.
