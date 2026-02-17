#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 18:40 Сурет: olympic.kz
Тирана қаласында (Албания) өтетін халықаралық турнирге қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс 25 ақпан мен 1 наурыз аралығында өтеді. Қазақстан бұл додада күрестің барлық түрінен сынға түседі.

Еркін күрес

57 келіге дейін: Абзал Өкенов

61 келіге дейін: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев

65 келіге дейін: Асылжан Есенгелді

70 келіге дейін: Майс Әлиев

74 келіге дейін: Ернұр Нұрғазы, Егор Анчугин

86 келіге дейін: Болат Сақаев

92 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков

97 келіге дейін: Камиль Куруглиев, Ризабек Айтмұхан, Нұрдәулет Бекенов

125 келіге дейін: Нұрсұлтан Азов

Грек-рим күресі

55 келіге дейін: Марлан Мұқашев, Арсен Жұма

60 келіге дейін: Исхар Курбаев, Ербол Камалиев, Ақжол Тұяқов

63 келіге дейін: Еркебұлан Ардақов, Ернұр Фидахметов, Бақытжан Қабдыл

67 келіге дейін: Мейіржан Шермаханбет, Ержет Жарлықасын

72 келіге дейін: Николай Хапко, Данияр Каленов, Алматбек Аманбек

77 келіге дейін: Қаһарман Кісметов, Мерей Мәулитқанов

82 келіге дейін: Демеу Жадраев, Диас Қален, Әлмір Төлебаев

87 келіге дейін: Ислам Евлоев, Шамиль Ожаев, Бауыржан Мусин

97 келіге дейін: Юсуф Мациев, Нұрасыл Аманалы, Райымбек Тұрсын

130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Джохар Узаров, Олжас Сырлыбай

Әйелдер күресі

50 келіге дейін: Зейнеп Баянова, Марал Тәңірбергенова

53 келіге дейін: Аяжан Марқашева

55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек, Лаура Алмағанбетова

57 келіге дейін: Нилуфар Раимова

62 келіге дейін: Тыныс Дүбек

65 келіге дейін: Айжан Суйдуова

72 келіге дейін: Жәмилә Бақбергенова

77 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Оралда ер адам ағасының жеке мәліметтерін көрсетіп, полицейлерді жаңылыстырмақ болған
19:00, Бүгін
Оралда ер адам ағасының жеке мәліметтерін көрсетіп, полицейлерді жаңылыстырмақ болған
Бокстан Испанияда өтетін халықаралық турнирге кімдер қатысады
12:38, 27 қаңтар 2025
Бокстан Испанияда өтетін халықаралық турнирге кімдер қатысады
Бокстан Астанада өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
18:42, 29 маусым 2025
Бокстан Астанада өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: