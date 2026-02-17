#Референдум-2026
Қоғам

Оралда ер адам ағасының жеке мәліметтерін көрсетіп, полицейлерді жаңылыстырмақ болған

Оралда ер адам ағасының жеке мәліметтерін көрсетіп, полицейлерді жаңылыстырмақ болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 19:00 Сурет: polisia.kz
Орал қаласында ер адам өз деректерінің орнына ағасының жеке мәліметтерін көрсетіп, полиция қызметкерлерін жаңылыстыруға әрекет жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық бұзушылықты жедел басқару орталығының қызметкерлері бейнебақылау арқылы анықтаған. Volkswagen Touareg автокөлігінің жүргізушісі бағдаршамның рұқсат етілмеген белгісіне өтіп кеткен.

Патрульдік полиция батальоны қызметкерлері тексеру барысында көлікті 32 жастағы қала тұрғыны басқарғанын анықтады. Жүргізуші өзінде жүргізуші куәлігі мен барлық қажетті құжаттар бар екенін айтқан. Алайда кейінірек оның полиция қызметкерлерін әдейі жаңылыстыру мақсатында ағасының жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсеткені белгілі болды.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік арнайы айыппұл тұрағына қойылды.

Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға және реакция жылдамдығына кері әсер ететін заттарды қолданбауға шақырады. Мұндай әрекеттер тек өз өміріне ғана емес, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына да қауіп төндіреді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыдағы ойын-сауық орнында қоғамдық тәртіпті бұзған ер адам ұсталды
20:17, Бүгін
Алматыдағы ойын-сауық орнында қоғамдық тәртіпті бұзған ер адам ұсталды
Оралда тергеу изоляторында қамауда болған ер адам көз жұмды
19:30, 05 желтоқсан 2023
Оралда тергеу изоляторында қамауда болған ер адам көз жұмды
Оралда жеке үйлерден ұрлық жасады деген күдікпен ер адам ұсталды
20:04, 02 желтоқсан 2025
Оралда жеке үйлерден ұрлық жасады деген күдікпен ер адам ұсталды
