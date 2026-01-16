#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Құқық

Жамбыл облысында ер адам комада жатқан ағасының жер телімін сатып жіберген

Аурухана, кома, Жамбыл облысы, ер адам, ағасы, жер телімі, сату, заңсыздық, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 18:58 Сурет: primeminister.kz
Жамбыл облысында ер адам комада жатқан ағасының жер телімін сатып жіберген. Сот жер учаскесін егесіне қайтарды. Сот шешімі заңды күшіне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облыстық МАЭС баспасөз қызметінің хабарлауынша, талап қоюшының меншігінде қора-жайлар, шопан үйі және жер учаскесі болған, онда ол әйелімен бірге тұрып, беде өсіріп, мал шаруашылығымен айналысқан.

2021 жылы ол ауруханада ауыр жағдайда болып, сол кезеңде оның ағасы заңды өкілеттігі жоқ бола тұра, учаскені ЖШС жарғылық капиталына беру туралы келісім жасаған. Кейіннен шаруа қожалығы атынан сатып алу-сату шарты ресімделіп, содан кейін ЖШС таратылды. Сотта талап қоюшының өкілі талап қоюшы шарт жасалған кезде ауруханада комада болғанын және физикалық түрде ешкімге сенімхат бере алмайтынын түсіндірді. Жауапкер талап қоюды мойындамай, бұл мүлікті жауапкер заңды түрде және талап қоюшының ағасына берілген сенімхаты бойынша сатып алғанына сілтеме жасады.

Сот мәмілелер талап қоюшының келісімінсіз жасалғанын және ерік бостандығы қағидатын бұзғанын анықтады. Шарттарда талап қоюшының қолдары болмаған және ол ешкімге сенімхат бермеген.

Нәтижесінде сот:

  • беру шарты мен сатып алу-сату шартын жарамсыз деп таныды;
  • жауапкерді үй-жайды босатып, учаскені қайтаруға міндеттеді;
  • жауапкерден өкілге 500 мың теңге және мемлекеттік баж шығыстарын өндіріп алды.

Шешім заңды күшіне енді.

Бұған дейін Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаты Мұрат Адам лицензиясынан айырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында әйелінің несиеге алған көлігін өртеп жіберген ер адам сотталды
19:37, 25 маусым 2025
Жамбыл облысында әйелінің несиеге алған көлігін өртеп жіберген ер адам сотталды
Алматыда ер адам жалға алған көлікті құжатсыз сатып жіберген
00:42, 17 қазан 2023
Алматыда ер адам жалға алған көлікті құжатсыз сатып жіберген
Жетісу облысында кәсіпкерге қоқыс өңдейтін зауыт салу үшін жер заңсыз берілген
10:46, 21 маусым 2025
Жетісу облысында кәсіпкерге қоқыс өңдейтін зауыт салу үшін жер заңсыз берілген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: