Құқық

Алматылық адвокат сотқа тартылып, лицензиясынан айырылды

Сот үкімі, Алматы, адвокат, Мұрат Адам, лицензия, айыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 17:33 Сурет: Zakon.kz
Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаты Мұрат Адам адвокаттық лицензиясынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 16 қаңтарда Алматы қалалық соты таратқан хабарламада Бостандық аудандық сотында Әділет министрлігінің адвокат Мұрат Адамды адвокаттық лицензиясынан айыру туралы талап арызы бойынша азаматтық іс қаралды.

"Сотқа жүгінуге лицензия беруші - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің талап арызында адвокат А-ның кәсіби міндеттерін атқару барысында қолданыстағы заңнама нормаларын өрескел және бірнеше рет бұзу фактілеріне жол бергені көрсетілген. Сот адвокат А-ның әлеуметтік желілерде өз құқықтарының бұзылуы, сондай-ақ тергеу және сот органдарының заңсыз әрекеттері туралы жалған ақпарат жариялап, жұртшылықты жаңылыстырғанын анықтады. Нәтижесінде, тергеу органдарының қызметінің заңдылығын растайтын сот актілерінің болуына қарамастан, адвокаттың және оның қорғауындағы тұлғалардың құқықтары бұзылды деген шындыққа жанаспайтын ақпарат таратылған", делінген сот хабарламасында.

Талап қоюшы - Әділет министрлігінің ұстанымы бойынша, азаптау фактілері туралы жария мәлімдемелер жасау және сот жүйесінің беделін түсіру адвокат мәртебесін теріс пайдалану болып табылып, тергеу органдарына қысым көрсету мақсатында қолданылған.


"Әділ сот пен адвокатураның беделіне нұқсан келтіретін жүйелі әрі жария сипаттағы әрекеттер сот тәртібімен лицензиядан айыру туралы талап қоюға негіз болған. Сот іс материалдарын, сондай-ақ тараптардың уәждерін зерделей отырып, талап арызды қанағаттандыру туралы шешім қабылдады", делінген хабарламада.

Айта кетсек, ҚР Бас прокуратурасы 2025 жылғы 17 желтоқсанда қазақстандықтарды азаптау фактісі жайлы жалған ақпарат таратпауға шақырды.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
