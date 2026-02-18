#Референдум-2026
Спорт

Италияда ауа райына байланысты Олимпиада ойындарының кестесіне өзгерістер енгізілді

Италияда ауа райына байланысты Олимпиада ойындарының кестесіне өзгерістер енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 09:56 Сурет: Аяна Жолдас, Турар Казангапов
18 ақпанда Олимпиада ойындарында өтетін жарыстарда Қазақстан құрамасының спортшылары қай құрамда және қандай тәртіппен өнер көрсететіні белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Италиядағы Олимпиада алаңдарында бүгін Қазақстан атынан төрт спорт түрі бойынша сегіз спортшы сынға түседі. Бұл туралы Ұлттық Олимпиадалық комитеттің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Сурет: ҚР ҰОК

Азия ойындарының бірнеше дүркін жүлдегері Аяна Жолдас 17 ақпанда жарысқа шығуы тиіс болған. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты жарыс кестесіне өзгеріс енгізілді.

Бұған дейін Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді сәтті бастағанын жазғанбыз.

