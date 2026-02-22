#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Спорт

Трамп Роналдудың Америкаға келгенін күтіп отырғанын мәлімдеді

Шақыру, Трамп, Роналду, Америка, футбол, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 11:50 Сурет: whitehouse
21 ақпанда Дональд Трамп TikTok-тағы парақшасында Криштиану Роналдуды Америкаға шақырып, тезірек келуін өтінген жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Португалия құрамасының көшбасшысына жолдаған видео үндеуде Трамп Роналдуды "ең ұлы" деп атап, оны Америкаға тезірек келуін өтінді. Өйткені, биыл АҚШ, Мексика және Канада футболдан әлем чемпионатын өткізеді.

"Бізге, Америкаға сен керексің", – деді Трамп қараша айында өз әлеуметтік желісінде жариялаған футболшымен бірлескен видеоға сілтеме жасай отырып.

Трамп әлеуметтік желіге жасанды интеллектпен жасалған роликтерді жүктеп жатқанда, Криштиану "әл-Насрды" Сауд Арабиясында бірінші орынға шығарды. Португалдық шабылдаушы "әл-Хаземға" қарсы ойында дубль жасап, ал "әл-Наср" 4-0 есебімен үлкен жеңіске жетті.

Футболшы керемет статистиканы паш етуде және 30 жасқа толғаннан кейін 500 гол соғып тастады.

"Бүкіл мансабында мұнша көп гол соғатындар аз, ал 41 жастағы Роналду үшін бұл әлі шекке жатпайды", - дейді футбол мамандары.

Бұған дейін Трамп барлық елден келетін импорт тауарларға салынатын баж салығын 15%-ға дейін өсіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп Зеленский жайлы тосын мәлімдеме жасады
11:54, 20 ақпан 2025
Трамп Зеленский жайлы тосын мәлімдеме жасады
Трамп өз әлеуметтік желісінде жұмбақ жазба жариялады
16:16, 31 тамыз 2025
Трамп өз әлеуметтік желісінде жұмбақ жазба жариялады
Трамп Си Цзиньпинмен не туралы сөйлескендерін айтты
21:28, 05 маусым 2025
Трамп Си Цзиньпинмен не туралы сөйлескендерін айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Российский форвард остаётся в "Атырау" на новый сезон
14:13, Бүгін
Российский форвард остаётся в "Атырау" на новый сезон
"Кайрат" опубликовал важную информацию
13:45, Бүгін
"Кайрат" опубликовал важную информацию
Джеки Чан принял чапан от Головкина после встречи с Шайдоровым на Олимпиаде
13:08, Бүгін
Джеки Чан принял чапан от Головкина после встречи с Шайдоровым на Олимпиаде
Чесноков выступил с заявлением после дебютного гола за "Хартс"
12:30, Бүгін
Чесноков выступил с заявлением после дебютного гола за "Хартс"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: