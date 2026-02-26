#Референдум-2026
Спорт

Таеквондодан Болгариядағы турнирде ел намысын кімдер қорғайды

Таеквондодан Болгариядағы турнирде ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 20:30 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы таеквондодан Болгарияның София қаласында өтетін Bulgaria Open-2026 халықаралық турнирінде бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жарысқа 30-дан астам елден 1 269 спортшы қатысады. Сондай-ақ бұл жарыста Қазақстан құрамасының бірінші нөмірлі таеквондошылары сынға түседі.

Турнир үш жас санатын – жасөспірімдер, жастар және ересектерді қамтиды. Бұл дода қазақстандық спортшылар үшін 2026 жылғы алғашқы ресми турнир болмақ.

Айта кетейік, турнир 27-28 ақпан аралығында өтеді.

Айдос Қали
