Спорт

Алан Құрманғалиев Сингапурдағы турнирде жүлдеге бір қадам жетпей қалды

Алан Құрманғалиев Сингапурдағы турнирде жүлдеге бір қадам жетпей қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 17:08 Сурет: olympic.kz
Сингапурда WTT Singapore Youth Smash ірі халықаралық турнирі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы Алан Құрманғалиев U19 жас санатында жүлдеге бір қадам жетпей қалды.

Отандасымыз жарыс барысында Доминикас Самуолисті (Дания) – 4:1, Ю Хайянды (Қытай) – 4:1, Сеа Бенайяны (Сингапур) – 4:3, Лой Син Яоны (Сингапур) – 4:0 есебімен жеңді.

Алайда ширек финалда өткен тартысты кездесуде Эмануэль Отальвароға (Колумбия) 3:4 есебімен жол берді.

Айта кетейік, жартылай финалға шыққан жағдайда қазақстандық спортшы кемінде қола жүлдені қамтамасыз етер еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
