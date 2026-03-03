Алан Құрманғалиев Сингапурдағы турнирде жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Сурет: olympic.kz
Сингапурда WTT Singapore Youth Smash ірі халықаралық турнирі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы Алан Құрманғалиев U19 жас санатында жүлдеге бір қадам жетпей қалды.
Отандасымыз жарыс барысында Доминикас Самуолисті (Дания) – 4:1, Ю Хайянды (Қытай) – 4:1, Сеа Бенайяны (Сингапур) – 4:3, Лой Син Яоны (Сингапур) – 4:0 есебімен жеңді.
Алайда ширек финалда өткен тартысты кездесуде Эмануэль Отальвароға (Колумбия) 3:4 есебімен жол берді.
Айта кетейік, жартылай финалға шыққан жағдайда қазақстандық спортшы кемінде қола жүлдені қамтамасыз етер еді.
