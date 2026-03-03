#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Спорт

Қазақстандық семсерлесушілер Венгриядағы Гран-при турниріне қатысады

Қазақстандық семсерлесушілер Венгриядағы Гран-при турниріне қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 17:30 Сурет: olympic.kz
Халықаралық семсерлесу федерациясы алдағы уақытта Гран-при турниріне қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Венгрияның Будапешт қаласында өтетін жарыста медальдар мен рейтингтік ұпайлар семсерлесушілер арасында сарапқа салынады.

Қазақстан құрамасының тізіміне екі спортшы енді. Будапештте Владислава Андреева мен София Николайчук ел намысын қорғайды.

Венгриядағы Гран-при 13-15 наурыз аралығында өтеді.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық семсерлесушілер Қытайдағы Гран-при турниріне қатысады
19:28, 08 мамыр 2025
Қазақстандық семсерлесушілер Қытайдағы Гран-при турниріне қатысады
Ташкенттегі Grand Slam турнирінде ел намысын кімдер қорғайды
17:45, 24 ақпан 2026
Ташкенттегі Grand Slam турнирінде ел намысын кімдер қорғайды
Қазақстандық шпагашылар Венгриядағы Гран-приге қатысады
22:04, 12 наурыз 2025
Қазақстандық шпагашылар Венгриядағы Гран-приге қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: