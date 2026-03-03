Қазақстандық семсерлесушілер Венгриядағы Гран-при турниріне қатысады
Сурет: olympic.kz
Халықаралық семсерлесу федерациясы алдағы уақытта Гран-при турниріне қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Венгрияның Будапешт қаласында өтетін жарыста медальдар мен рейтингтік ұпайлар семсерлесушілер арасында сарапқа салынады.
Қазақстан құрамасының тізіміне екі спортшы енді. Будапештте Владислава Андреева мен София Николайчук ел намысын қорғайды.
Венгриядағы Гран-при 13-15 наурыз аралығында өтеді.
