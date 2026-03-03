Қазақстанға қайтадан қар мен нөсер жауын жақындап келеді
Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 4 наурыз, сәрсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстары туралы болжамды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес:
"Циклон мен атмосфералық фронттардың ықпалынан еліміздің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады – жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Солтүстік пен шығыста негізінен қар жауса, елдің оңтүстік-шығысында кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі".
Сондай-ақ республика бойынша желдің күшеюі, жаяу бұрқасын, тұман және көктайғақ болжанып отыр.
