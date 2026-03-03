Роналдудың жеке ұшағы Сауд Арабиясынан шұғыл ұшып кетті – БАҚ
Сурет: instagram/cristiano
Португалия құрамасының және саудиялық "Әл-Наср" клубының шабуылшысы Криштиану Роналдуға тиесілі жеке ұшақ шұғыл түрде Сауд Арабиясынан ұшып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 3 наурызда Daily Mail басылымының жазуынша, әуе кемесі Сауд Арабиясының астанасы Эр-Риядтан Мадридке бағыт алған.
Ұшақ бортында кімдердің болғаны нақты айтылмаған. Ұшу Эр-Риядтағы АҚШ елшілігіне дрондар шабуыл жасағаннан кейін бірнеше сағат өткен соң жүзеге асқан.
Роналду Bombardier Global Express 6500 ұшағының иесі. Оның құны 45,1 млрд теңгеден асады.
Бұған дейін Роналду Испанияның танымал "Альмерия" футбол клубының тең иесі атанғаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript